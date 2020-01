Grand Prix Amerique 2020, Vivid Wise As, Vitruvio e Ringostarr Treb: i cavalli italiani sono outsider di lusso (Di venerdì 24 gennaio 2020) Siamo giunti ormai a due giorni dalla manifestazione che tutti i Grandi appassionati di ippica hanno cerchiato sui calendari già da molto tempo, il Grand Prix d’Amerique 2020, che si correrà domenica 26 gennaio, ovvero una delle corse più attese dell’intera stagione, uno degli eventi più prestigiosi al mondo, una manifestazione simbolo nell’universo equestre, un pilastro fin dal 1920, andiamo a conoscere i cavalli italiani impegnati. Si tratta dell’edizione del Centenario, dato che, come detto, la prima manifestazione risale al 1920, ma sarà la 99ma volta che si assegna la vittoria, dato che nel 1940 e nel 1941 la gara fu cancellata per la Seconda Guerra Mondiale. Sono inseriti tra gli outsider i tre cavali italiani in gara, ovvero Vivid Wise As, Ringostarr Treb, Vitruvio. Sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi, in Francia, sulla pista nera più ... oasport

