Governo fragile al bivio Emilia-Romagna: che cosa rischia la maggioranza (Di venerdì 24 gennaio 2020) Lo stanziamento di 345 milioni per chi è stato colpito dal sisma del 2016 e ancora non è potuto rientrare nella sua abitazione, insieme ad altri 28,4 milioni destinati alla sola Emilia Romagna per i danni da maltempo sono invece una classica mossa pre-elettorale ilsole24ore

fisco24_info : Governo fragile al bivio Emilia-Romagna: che cosa rischia la maggioranza: Lo stanziamento di 345 milioni per chi è… - marcosinacore : RT @CesareSacchetti: Di Maio si dimette da capo politico del M5S. Di Maio era l'ultima fragile barriera che frenava la guerra tra clan nel… - HarryMassa94 : RT @rtl1025: ?? 'In caso di sconfitta del #Pd in #EmiliaRomagna cadrebbe il governo? No. #Salvini evita di promuovere la loro candidata #Bor… -