Gli Immortali: da Coco Chanel ad Alberto Sordi, artisti per sempre (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nei sei nuovi episodi Audrey Hepburn e Alberto Sordi, Oriana Fallaci e Coco Chanel, Ugo Tognazzi e Piero Manzoni, Rita Levi Montalcini ed Evita Peròn, Walter Chiari e Angelo Rizzoli, e Charlie Chaplin ed Ezra Pound. Dal 25 gennaio, ogni sabato alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV. I cimiteri custodiscono vicende individuali e collettive dense di significati. Nella seconda stagione di Gli Immortali – artisti per sempre – da sabato 25 gennaio alle 21.15 in prima visione e in esclusiva su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) – Giorgio Porrà ripercorre, in sei nuovi episodi diretti da Andrea Bettinetti, le vite straordinarie di artisti entrati nella storia grazie al loro talento, appunto, immortale. In ogni puntata sono protagonisti due grandi personaggi uniti da un tratto comune, consegnati alla memoria dei posteri sullo sfondo dei luoghi che conservano le loro

