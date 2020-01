Giulia De Lellis torna a parlare di Damante a Verissimo: “Ci siamo sentiti, la nuova fidanzata? Vediamo quanto durerà” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono risentiti, ecco cosa ha raccontato l’influencer a Verissimo Giulia De Lellis torna a far parlare di sé, la nota ed amatissima influencer sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 25 gennaio su Canale 5. Il fidanzato di Giulia, Andrea Iannone, poche settimane fa è stato squalificato per doping. La De Lellis alla conduttrice ha fatto sapere che per il motociclista non è un periodo semplice. Queste le sue parole: “È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino.” L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiunto: “siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo. Mi dispiace per quello che leggo sui social perché ... nonsolo.tv

trash_italiano : Sono quasi certo che le fan di Can Yaman siano più potenti delle bimbe di Giulia De Lellis. #cepostaperte - trash_italiano : Mi mancano Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis. #GFVIP - zazoomnews : Giulia De Lellis a Verissimo: le parole su Iannone e Damante – VIDEO - #Giulia #Lellis #Verissimo: #parole -