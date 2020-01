Giulia De Lellis, il grande giorno sta arrivando? Quel dettaglio parla chiaro (Di venerdì 24 gennaio 2020) La bellissima influencer, Giulia De Lellis, secondo le indiscrezioni delle ultime ore sarebbe pronta per compiere il grande passo con Andrea Iannone: ecco la verità Giulia De Lellis, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/GiuliadeLellis103/?hl=it) La bellissima seducente influencer, Giulia De Lellis, continua a far parlare di sé e dei suoi scatti e stories postati su Instagram e questa volta ha lasciato davvero i suoi milioni di follower senza parole: pronta per il grande passo con Andrea Iannone? Secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, la De Lellis sarebbe pronta per compiere il grande passo. Il suggerimento arriva dal settimanale ‘Nuovo’ che, in una delle sue pagine, ha postato uno scatto della De Lellis mentre passeggia e sulla mano un anello che, secondo i fan, potrebbe essere di fidanzamento. I due sono davvero ... chenews

trash_italiano : Sono quasi certo che le fan di Can Yaman siano più potenti delle bimbe di Giulia De Lellis. #cepostaperte - trash_italiano : Mi mancano Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis. #GFVIP - Methamorphose29 : RT @magicawaitsforu: La Nintendo e subito il mio pensiero va a Bossari e alla De Lellis che giocavano come pazzi per ore. Daniele: come hai… -