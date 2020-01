Giovanni Terzi dichiara “è colei che mi ha salvato la vita” Simona Ventura (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giovanni Terzi si confessa in tv e racconta tutto il suo amore per Simona Ventura, alla viglia delle loro nozze Giovanni Terzi non si nasconde in tv. Ha raccontato di essere una persona molto fragile che si sente forte solo quando è insieme a Simona Ventura. Ospite a CR4 – La Repubblica delle donne, insieme alla sua futura moglie Simona Ventura, si è voluto raccontare da un punto di vista personale molto stretto. Insieme a Piero Chiambretti su Rete 4, ha spiegato che si sente un persona particolare ed anche un po’ timida. I due hanno annunciato da un po’ di tempo il matrimonio e hanno voluto anche giocare un po’ su una serie di dettagli. Infatti, il noto scrittore e giornalista, ci ha tenuto a sottolineare che non detto che si terrà a Milano, infatti potrebbe essere in qualunque parte del mondo. Terzi poi, ha fatto tanti complimenti alla sua compagna che viene ... kontrokultura

