Giovanna Abate: “Dispiaciuta per come è finita con Giulio Raselli, mi ha trattato con indifferenza” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giovanna Abate ha rilasciato un'intervista a 'Uomini e Donne Magazine'. L'ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha detto la sua sul percorso fatto con il tronista, che alla fine le ha preferito Giulia D'Urso. Ritiene che il giovane l'abbia trattata con indifferenza. È dispiaciuta per come è andata a finire. fanpage

gravityfucks : il silenzio di giovanna abate mi preoccupa ma sappiamo tutti cosa potrebbe significare #uominiedonne - zazoomblog : Giovanna Abate: Giulio Raselli ha fatto una scelta di cuore è consapevole di ciò che prova per Giulia dUrso -… - gossipblogit : Giovanna Abate: 'Giulio Raselli ha fatto una scelta di cuore, è consapevole di ciò che prova per Giulia d'Urso' -