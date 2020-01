Giorno della Memoria, i libri da leggere per non dimenticare (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il 27 gennaio segna la liberazione di Auschwitz, da anni è il Giorno della Memoria, una giornata dedicata al ricordo delle... today

ComuneMI : Sono state posate 28 nuove Pietre d'Inciampo in memoria di altrettante vittime milanesi dei campi di concentramento… - TeresaBellanova : Katerina Sakellaropoulou è la prima donna Presidente della Repubblica della #Grecia. Un altro passo in avanti per l… - pompeii_sites : A partire dal giorno 23 gennaio 2020 la 'Casa dei Vettii' sarà riaperta al pubblico. Resterà aperta al pubblico la… -