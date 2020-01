GIORNI DELLA MERLA, il caldo anomalo impazzerà in modo impressionante (Di venerdì 24 gennaio 2020) La tradizione vorrebbe gli ultimi tre GIORNI di gennaio come i più freddi dell'anno, ma in quest'inverno così insulso il grande freddo resterà per il momento assolutamente lontano. Siamo alle prese con un inverno mai decollato per davvero e che resta ancora latitante. Sebbene non così forte come nell'ultimo periodo, l'anticiclone continuerà ad essere protagonista DELLA scena ancora la prossima settimana fino all'inizio di febbraio. Qualche perturbazione atlantica lambirà marginalmente le regioni centro-settentrionali. I fronti verranno sospinti da aria mite e il freddo resterà del tutto assente non solo in Italia ma anche su gran parte d'Europa. Sarò un contesto più autunnale che invernale, il freddo resterà lontano e ancor più il grande gelo, quello che in genere irrompe dalla Siberia che sta però vivendo l'inverno più caldo di sempre. Avremo quindi in Italia ... meteogiornale

matteosalvinimi : #Salvini: Ho parlato con Conte nei giorni della #Gregoretti? Assolutamente sì, in tutte le occasioni di sospensione… - MinisteroDifesa : Ripercorriamo con il Ministro della Difesa @guerini_lorenzo la visita di oggi ai nostri militari ???? ad Herat, in… - civati : «C’è chi descrive la realtà nella sua interezza». I giorni della Memoria di Johannes Bückler -