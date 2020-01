Giornata della memoria: iniziative della Cgil in provincia di Caserta (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Il prossimo 27 gennaio saranno passati 75 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau da parte dell’Armata Rossa. Eppure i recenti fatti di cronaca, l’inquietante riemergere di antisemitismo e intolleranza, ci obbligano ad impegnarci attivamente per non dimenticare e a diffondere, soprattutto alle nuove generazioni, la memoria della deportazione e dell’uccisione di milioni di ebrei, zingari, omosessuali, disabili e oppositori politici nei lager nazisti. Ma anche a non dimenticare che rastrellamenti e deportazioni sono avvenuti anche nel nostro paese con la complicità del regime fascista di Benito Mussolini, che sin dalla pubblicazioni delle Leggi razziali, ha avallato politiche antisemite e discriminatorie. “memoria È futuro” è il titolo degli eventi che interesseranno tante scuole di Terra di Lavoro. ... anteprima24

