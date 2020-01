Giordana Angi, momento d’oro per la cantante: “Sono innamorata…” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Conosciuta al grande pubblico dopo la sua partecipazione ad Amici 18 nelle vesti di cantautrice e alla versione vip del talent come coach, Giordana Angi ha di recente rivelato di essere innamorata. Giordana Angi innamorata Già nella fase iniziale del talent show di Maria De Filippi Giordana Angi aveva annunciato la sua omosessualità. All’epoca, inoltre, … L'articolo Giordana Angi, momento d’oro per la cantante: “Sono innamorata…” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

leone52641 : RT @repubblica: Sanremo 2020, ecco con chi duetteranno Anastasio, Diodato e Giordana Angi [aggiornamento delle 16:01] - lightmoon972 : RT @repubblica: Sanremo 2020, ecco con chi duetteranno Anastasio, Diodato e Giordana Angi [aggiornamento delle 16:01] - boss_r_off : RT @fabiofabbretti: #Sanremo2020: si aggiungono nuovi duetti. Anastasio con P.F.M., Diodato con Nina Zilli, Giordana Angi con Solis String… -