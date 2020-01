Ginevra Lambruschi Instagram, balconcino prorompente nel pizzo nero: «La meraviglia del mondo» (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’avvenenza di Ginevra Lambruschi lascia sempre senza fiato: non ci si abitua mai innanzi agli scatti social condivisi su Instagram dall’influencer toscana. Classe 1998, la ventiduenne di Marina di Massa è divenuta nota al grande pubblico per le famose frequentazioni di cui, seppur giovanissima, si è circondata. Senza farsi mancare, come ormai si conviene per diventare ‘accreditate’ star del social, un importante passaggio nel salotto televisivo di Uomini e Donne. Mentre sulle poltroncine rosse di Canale 5, Ginevra si ‘batteva’ alla corte di Marco Cartasegna, all’esterno dagli studi Mediaset sono ben più noti i nomi ai quali è stata associata: Paulo Dybala, Riki Marcuzzo, Stash, Niccolò Bettarini, perfino Raffaello Tonon, fino ad arrivare al più recente Pierpaolo Petrelli. Ginevra Lambruschi Instagram, il decolleté nel pizzo nero fa sognare Attualmente serena accanto ad un nuovo amore, ... urbanpost

DANIELETAVONE : @CheccoCasano @AttilioMalena È impegnato a fare sempre i video su instagram con Ginevra Lambruschi.. - YVNGJXFFXRY : @Hipsteropoli Ginevra Lambruschi ormai ha superato Sara Scape, ma di 100 eh, mica di horto muso - IsaeChia : #GinevraLambruschi dimentica #PierpaoloPretelli con un calciatore della #Roma: ecco di chi si tratta! (Foto) -