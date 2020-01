Gianmarco Onestini e Adara Molinero di nuovo insieme: il colpo di scena nel nuovo reality in Spagna (Di venerdì 24 gennaio 2020) nuovo colpo di scena tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero. La coppia ha partecipato ad un nuovo reality ma è successa una cosa inaspettata Gianmarco e Adara: per loro un nuovo reality dopo il Gran Hermano Vip Ricorderete che Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca, ha partecipato al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso. È arrivato in finale ma non è riuscito a farsi apprezzare molto dal pubblico. Pochi mesi dopo, tuttavia, è stato scelto come un concorrente del Gran Hermano Vip in Spagna. In quell’occasione ha conosciuto Adara Molinero e tra loro è nato un sentimento. La loro storia è stata molto complicata perché lei era fidanzata e aveva un bambino di pochi mesi. La modella, però, ha confessato di essersi innamorata di Gianmarco e c’erano tutte le premesse per una nuova storia d’amore. Invece, una volta terminato il reality, Gianmarco ha ... kontrokultura

