Giancarlo Magalli ha avuto un incidente (FOTO): come sta adesso (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giancarlo Magalli ha avuto un incidente d'auto: come sta il conduttore de I Fatti Vostri La notizia si sta diffondendo in rete proprio in queste ore: Giancarlo Magalli, conduttore de I Fatti Vostri, ha avuto un incidente stradale a Roma oggi pomeriggio. Nel dettaglio, come apprendiamo da Bitchyf.it, l'incidente automobilistico di Magalli è avvenuto sulla Cassia, dove si è scontrato con la sua smart, andata quasi completamente distrutta dopo l'impatto. Il Tempo ha anche pubblicato qualche FOTO dell'incidente di Giancarlo Magalli, che riportiamo dopo il secondo paragrafo. Nell'immagine in questione, si nota chiaramente la smart del conduttore de I Fatti Vostri accartocciata. I Fatti Vostri, Magalli ha avuto un incidente stradale a Roma (FOTO): ora sta bene Sempre come apprendiamo dal sito menzionato all'inizio dell'articolo, fortunatamente

