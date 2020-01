Giallo ad Alessandria, donna trovata morta in casa: l’allarme partito dal marito (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una donna di 41 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Valenza, in provincia di Alessandria. È stato il marito, rientrando in casa dal lavoro, a dare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso, e i carabinieri. Il cadavere presenta ferite alla testa che inducono gli inquirenti ad ipotizzare l’omicidio. Leggi anche: Omicidio Sarah Scazzi, 11 condannati per depistaggi: 5 anni a Ivano Russo, 4 a Michele MisseriOmicidio Grosseto, dietro ci sarebbe un litigio per droga L'articolo Giallo ad Alessandria, donna trovata morta in casa: l’allarme partito dal marito proviene da Open. open.online

