Gf Vip, inquilini sotto accusa per le offese alla Marini e Zequila confessa: "Con lei un flirt di gioventù" - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Francesca Galici Messi sotto accusa per le frasi offensive contro Valeria Marini durante la scorsa puntata, i vip si sono difesi ma Zequila ha fatto una confessione sul suo passato con la showgirl Il Grande Fratello Vip è iniziato con lo scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic. Le due si sono affrontate durante l'ultima puntata del serale, durante una discussione dai toni non troppo accesi ma abbastanza velenosi. L'una ha accusato l'altra di non essere stata sincera e Alfonso Signorini ha fatto rivedere alla concorrente le immagini della loro discussione. È stato un incontro che lasciato importanti strascichi, sia dentro che fuori la Casa. Rita Rusic ha commentato spesso con gli altri inquilini il momento vissuto con Valeria Marini e la showgirl ha avuto modo di commentare il tutto da Piero Chiambretti pochi giorni fa. Anche gli altri concorrenti non hanno risparmiato ... ilgiornale

Noovyis : (GF Vip, uno sconosciuto piomba nella Casa: inquilini allibiti. Poi si scopre tutto) Playhitmusic -… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Caffeuccio? ??? Cari #amicidiPomeriggio5 voi siete il pubblico dei record e la nostra @carmelitadurso non sa più come ring… - Noovyis : (GF vip, Ivan Gonzalez bacia all’improvviso Antonella Elia. La scena sotto lo sguardo attonito degli inquilini) Pl… -