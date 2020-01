GF Vip 2020, Antonella Elia minaccia Francesca Barra che risponde: ‘Sono cintura blu di karate’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Scontro a distanza tra Antonella Elia rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip e Francesca Barra. Piccolo preambolo, in settimana ospite di Chiambretti a La repubblica delle donne c’era Valeria Marini, vittima di alcuni attacchi verbali una volta uscita dalla casa del Grande Fratelle per il suo aspetto fisico. Francesca Barra in studio per difendere la Marini attacca Antonella Elia accusandola di essere una donna che odia le altre donne, una donna contro le donne e suggerendole di risolvere il suo problema una volta uscita dalla casa. Nel corso della sesta puntata del GF viene affrontata la questione degli insulti a Valeria Marini e viene mostrato uno spezzone alla Elia dello j’accuse della Barra e a questo punto Antonella chiosa “A Francesca Barra la rivedo poi fuori di qui, la signora”. La giornalista era a cena col marito Claudio Santamaria e tornano a casa si lancia ... tvzap.kataweb

