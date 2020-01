Gazzetta | Giuntoli prova a convincere gli agenti di Politano annunciando la rivoluzione

Gazzetta : Spogliatoio spaccato in gruppi - De Laurentiis e Giuntoli pianificano la rivoluzione : Spogliatoio spaccato e in confusione, ecco quello che accade tra le mura del Napoli, come scrive la Gazzetta dello Sport. Spaccatura che non è nuova e che non aiuta a concentrarsi e a lavorare ovviamente, che mina tutti gli sforzi dell’allenatore per porre fine a questo momento di sbandamento Da una parte, ci sono alcuni senatori (Callejon, Mertens, Allan, Koulibaly), dall’altra invece ci sono gli stranieri, coloro che rivendicano il ...

Gazzetta : Gli ottimi rapporti tra il d.s. granata Bava e Giuntoli potrebbero agevolare l’operazione Younes : Sembra orami chiaro che lo spazio nel Napoli per Younes non ci sia. Il tedesco non è riuscito a trovare continuità nelle sue stagioni in azzurro, proprio per questo avrebbe piacere a lasciare il club per potersi mettere in gioco altrove. Per lui c’è prepotente la pista Torino, ma solo se parte Iago Falque, e alcuni rapporti tra i due club potrebbero agevolare la trattativa, come racconta la Gazzetta dello Sport “Gli ottimi rapporti ...

Gazzetta : Amrabat-Napoli - il calciatore è perplesso sulla clausola ma Giuntoli non molla : L’affare Amrabat sembra essere diventato un intrigo di mercato, scrive la Gazzetta dello Sport. L’operazione sembrava già conclusa a vantaggio del Napoli, e invece, nelle ultime ore, si è inserita a sorpresa la Fiorentina. Il club viola è pronto “a soddisfare la richiesta del giocatore che, ovviamente, è diversa da quella che gli ha presentato il Napoli”. L’offerta che ha presentato la Fiorentina, e che l’entourage ...

Gazzetta – Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli a Madrid : si chiude subito per Stanislav Lobotka : Il ds Cristiano Giuntoli è partito alla volta di Madrid per incontrare i dirigenti del Celta Vigo e definire l’ingaggio di Stanislav Lobotka. L’annuncio arriva dall’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport, che spiega come Aurelio De Laurentiis voglia mettere il centrocampista a disposizione di Gennaro Gattuso quanto prima. La coperta è corta e le partite sono tante. Non sono ammessi ritardi. L’offerta del Napoli agli ...