Gallarate, bambino precipita da finestra: è in gravi condizioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Gallarate, bambino precipita da finestra: è in gravi condizioni dopo essere stato trasportato al pronto soccorso di Busto Arsizio. Tragedia a Gallarate, comune della provincia di Varese in Lombardia, dove un bambino è precipitato dalla finestra di un palazzo. Lo riferisce proprio in questi istanti ‘tg24.sky.it’, secondo cui il bimbo di 5 anni sarebbe stato … L'articolo Gallarate, bambino precipita da finestra: è in gravi condizioni proviene da www.inews24.it. inews24

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Gallarate, bambino di cinque anni precipita da finestra: è grave - SkyTG24 : Gallarate, bambino di cinque anni precipita da finestra: è grave - SettenewsWeb : Il dramma ieri sera, giovedì 23 gennaio attorno alle 22: un bambino di 5 anni è precipitato dal primo piano di una… -