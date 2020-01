FORMAZIONI Brescia Milan: Rafael Leao titolare, Donnarumma in panchina (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Brescia Milan Ecco gli schieramenti ufficiali di Brescia-Milan, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/2020. Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayè. All.: Corini Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All.: Pioli Leggi su Calcionews24.com calcionews24

