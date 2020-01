Fiorentina-Genoa, Serie A: formazioni e pronostici (Di venerdì 24 gennaio 2020) Fiorentina-Genoa è la seconda partita del sabato della seconda giornata del girone di ritorno di Serie A. Si affrontano due formazioni che hanno cambiato di recente allenatore, ma se la Fiorentina ha svoltato con Iachini, il Genoa continua a deludere anche con Nicola: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Fiorentina – Genoa sabato ore 18:00 La Fiorentina ha iniziato il 2020 alla grande. Il nuovo allenatore Iachini è un grande motivatore e ha lavorato bene sul piano motivazionale. Nelle prime tre partite di Serie A con la Fiorentina ha ottenuto due vittorie e un pareggio (vittoria sfumata in pieno recupero per via di un capolavoro su punizione di Orsolini) mantenendo la porta inviolata nelle ultime due ed eliminando anche l’Atalanta dalla Coppa Italia. Una vittoria, quella contro l’Atalanta, ottenuta pur giocando in dieci contro undici. ... ilveggente

