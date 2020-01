Fiorentina-Genoa (sabato, ore 18, Sky): Chiesa alla riconquista del Franchi. E Pradè batta un colpo. Formazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Iachini dovrà rinunciare a Dalbert, squalificato. Ma soprattutto deve far capire alla squadra che bisogna battersi ancora con lo spirito nuovo che la pervade da quando è arrivato l'allenatore che «picchia per noi». Ma c'è anche la necessità di fare almeno un colpo sul mercato. Che c osa sta aspettando Pradè? E' così difficile comprare un mediano? firenzepost

FirenzePost : Fiorentina-Genoa (sabato, ore 18, Sky): Chiesa alla riconquista del Franchi. E Pradè batta un colpo. Formazioni… - TgrRaiToscana : Domani #FiorentinaGenoa: Iachini chiede ai suoi grande concentrazione. Il servizio di @SaraMeini #IoSeguoTgr… -