Finto chef molesta ragazze offrendo di lavoro: Arrestato (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un Finto chef è finito in manette a Roma. L’accusa mossa dagli inquirenti è quella di molestie sessuali nei riguardi delle ragazze adescate. Si tratta di Salvatore Mariano, 23 enne pregiudicato, ora detenuto in carcere dopo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma. Il reato di cui dovrà rispondere è di atti persecutori e violenza sessuale. Finto chef agli arresti: le testimonianze delle vittime Il giovane ha adescato numerose ragazze nei pressi dell’Università La Sapienza a Roma. Avvicinava le vittime spacciandosi per un grande chef in cerca di collaboratrici. Convinceva dunque le ragazze, nella migliore delle ipotesi, a lasciare i loro recapiti telefonici per essere ricontattate. Lì dunque si innescava il meccanismo dello stalking e delle molestie. Nella peggiore delle ipotesi, si spingeva oltre lì per lì. Le vittime sono state ... kontrokultura

