Finale Il cantante mascherato: Milly Carlucci blocca Mostro e Mastino (Di sabato 25 gennaio 2020) Il cantante mascherato, anticipazioni ultima puntata: Milly Carlucci rimanda lo smascheramento di Mastino o Mostro Andrà in onda venerdì prossimo, 31 gennaio, la quarta e ultima puntata de Il cantante mascherato, all’inizio della quale verrà scoperto chi sarà il personaggio che, assieme all’Angelo, al Leone e al Coniglio, si contenderà la vittoria. Proprio così, perchè alla fine della terza puntata, Milly Carlucci ha annullato lo smascheramento inizialmente previsto, annunciando che il televoto relativo allo spareggio tra il Mastino napoletano e il Mostro rimarrà aperto per l’intera settimana, dunque il concorrente eliminato si scoprirà solo all’inizio della puntata Finale de Il cantante mascherato. Milly Carlucci annulla lo smascheramento del Mastino Napoletano o del Mostro: “Siamo in ritardo” “Un mio autore mi dice che ormai siamo in chiusura, ... lanostratv

