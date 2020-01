Ferrara, il vicesindaco leghista Lodi ai giornalisti di La7: “Vi faremo un culo così, vi farò male” (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Vi faremo un culo così. Vi avverto, vi farò male. Vi colpirò politicamente. Da lunedì sparirete, tornerete nei meandri da cui siete venuti”. Sono le parole pronunciate, in diretta Facebook, dal vicesindaco leghista di Ferrara, Nicola Lodi, che si rivolge ai giornalisti di La7 che in questi giorni hanno realizzato un’inchiesta con l’intercettazione del vice-capogruppo del Carroccio, Stefano Solaroli, che propone alla collega di partito, Anna Ferraresi, un contratto a tempo indeterminato in Comune in cambio delle dimissioni da consigliera (Ferraresi era considerata una piantagrane per le continue denunce sul degrado in città). Piazzapulita, che ha mandato in onda il servizio di Alessio Lasta, ha scritto su Twitter: “Ecco la delicata reazione del vicesindaco di Ferrara alla nostra inchiesta”. Lodi, detto Naomo, continua a mantenere la casa popolare di ... ilfattoquotidiano

