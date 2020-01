Fedez a Salvini: "Noi guadagniamo onestamente: il tuo partito è costato agli italiani 49 milioni" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Matteo Salvini, ieri intervenuto a Dritto e Rovescio su Rete4, è tornato ad attaccare Fabio Volo e Fedez. Volo due giorni fa, in diretta su Radio Deejay, ha rimbrottato duramente Salvini per la citofonata che il leader della Lega ha fatto a casa di un 17enne tunisino, residente con la famiglia a Bologna, chiedendogli: "Scusi lei spaccia?". Anche Fedez aveva criticato Salvini per la sua azione. Fabio Volo sbotta contro Salvini: “Vai a citofonare ai camorristi, str***o senza palle” È successo durante la diretta radio della sua trasmissione “Il Volo del mattino” su Radio Deejay La trovata del leader leghista, nell’ambito degli ultimi colpi della campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna di domenica, ha suscitato la protesta ufficiale da parte del parlamento tunisino che ha parlato di "gesto ... blogo

Giorgiolaporta : Col vento in poppa, #domenica26 si scriverà una pagina di storia. Un grazie speciale ai #Fedez, alle #sardine e a t… - simonamelani : Ma guarda se Salvini mi deve fare retwittare Fedez. - giornalettismo : Mai iniziare un dissing con un rapper se non sei pratico del mestiere. Potrebbe succedere di incassare frasi come… -