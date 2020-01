Farmaci nel latte italiano: il nuovo test mostra i rischi che corriamo bevendolo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Uno studio effettuato sia dall’università Federico II di Napoli che, successivamente, da Il Salvagente, porta una nuova ombra di preoccupazione sull’industria del latte. Pare infatti che nella metà dei latti freschi e UHT esaminati siano state rilevate percentuali variabili di Farmaci: questa conclusione ha portato a chiedersi se e quanto sia rischioso per le persone, nel lungo termine, assumere latte che contiene antibiotici o antinfiammatori. Un test effettuato più volte Alla base dei test effettuati ci sarebbe un nuovo metodo di analisi messo a punto dall’Università Federico II e dall’Università di Valencia che permetterebbe di rilevare nel latte sostanze di natura farmacologica che invece non risultano nei testi ufficiali effettuati dalle aziende. Ad essere stati esaminati sono stati campioni di latte fresco e UHT di alcune delle maggiori aziende italiane, come Coop, ... thesocialpost

