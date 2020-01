Fabio Testi attacca Paola Di Benedetto al GF Vip: “Narcisista patologica” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto criticata da Fabio Testi: “E’ una narcisista” Poco fa Fabio Testi e Antonio Zequila, nel giardino della casa del GF Vip, hanno parlato delle esibizioni delle ragazze, che ieri sera si sono improvvisate artiste di burlesque. E in questa occasione Zequila è tornato a parlare di Paola Di Benedetto, criticandola. Difatti, secondo l’attore, quest’ultima starebbe recitando la parte della falsa perbenista. E a pensarla allo stesso modo è sembrato essere anche Fabio Testi, il quale, con la sua proverbiale flemma, ha scagliato una bella frecciata velenosa nei confronti della fidanzata di Federico Rossi di Benji e Fede: “Secondo me lei è solo una narcisista patologica…” Poche parole ma che hanno già creato un incredibile putiferio mediatico. Il fidanzato della ragazza tornerà sui social per difenderla come ha ... lanostratv

