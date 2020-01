**Ex Ilva: fonti governo, ‘si lavora ad accordo, sviscerati tutti aspetti’** (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Si lavora per firmare un accordo prima della prossima udienza della causa. Abbiamo sviscerato tutti gli aspetti dell’intesa con i ministri competenti” per il dossier sull’ex Ilva. Lo dicono fonti di governo all’Adnkronos, al termine del tavolo sull’acciaieria di Taranto conclusosi da pochi minuti a Palazzo Chigi. La deadline fissata da governo e dal colosso franco-indiano è al 31 gennaio. I contatti con Mittal, riferiscono altre fonti, vanno avanti costantemente.L'articolo **Ex Ilva: fonti governo, ‘si lavora ad accordo, sviscerati tutti aspetti’** CalcioWeb. calcioweb.eu

