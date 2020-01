Eusebio, destinato a fare il lustrascarpe venne nascosto dal Benfica tra i pescatori: firmò anche con l’Inter (Di sabato 25 gennaio 2020) Eusebio da Silva Ferreira è stato uno dei più grandi calciatori della storia. La sua carriera si è legata indissolubilmente alla maglia del Benfica. Era nato a Lourenco Marques in Mozambico. Cresciuto senza un padre (lo perse a soli 5 anni) e in povertà. Ultimo di otto figli, destinato a fare il lustrascarpe, iniziò a giocare nello Sporting Lisbona. Ma i rivali del Benfica lo sottrassero ai biancoverdi. La sua fortuna nacque un giorno sulla sedia di un barbiere, dove ad un tecnico brasiliano furono narrate le meraviglie di quel ragazzino che faceva impazzire tutti nelle strade polverose di Lourenco Marques, il tecnico era amico di Bela Guttmann, allenatore ungherese del Benfica, che per celare il suo acquisto lo tenne nascosto in un villaggio di pescatori e e solo dopo lunghi mesi di battaglia legale lo tesserò. Stupì subito per la rapidità e per l’eleganza. Nel Mondiale del ... calcioweb.eu

