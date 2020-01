Eternit, Schmidheiny: "Provo odio per gli italiani" (Di venerdì 24 gennaio 2020) "Quando penso all'Italia provo solo compassione per tutte le persone buone e oneste che sono costrette a vivere in questo Stato fallito". A dirlo è Stephan Schmidheiny, ultimo proprietario della Eternit di Casale Monferrato, in un'intervista rilasciata nelle settimane scorse al giornale svizzero Nzz am Sonntag. Schmidheiny, in un altro passaggio dell'intervista, sostiene di "provare odio per gli italiani". Parole che rimbalzano in Italia oggi nel giorno in cui è attesa la pronuncia con cui il tribunale di Vercelli, in cui si svolge uno dei filoni, dovrà stabilire se Stephan Schmidheiny debba o meno essere rinviato a giudizio. Va deciso anche il capo d’accusa per l’imprenditore svizzero: omicidio colposo o doloso per la morte di 392 persone. "Perseguitato dai magistrati di un Paese fallito" Schmidheiny è chiamato a rispondere di omicidio volontario per le ... tg24.sky

Max2004Massimo : RT @SimonaSr29: - PGDL : RT @_DAGOSPIA_: ''ODIO GLI ITALIANI''. L'INTERVISTA CHOC AL MAGNATE SVIZZERO SCHMIDHEINY, MISTER ETERNIT - MaurizioTorchi2 : RT @GiancarloDeRisi: Mr Eternit insulta l'Italia: 'Un Paese fallito, io vi odio'.L'imprenditore svizzero Schmidheiny è l'unico imputato del… -