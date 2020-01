Esplosione in un fabbrica di Houston, paura ed evacuazione di massa | VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) Risveglio di paura a Houston (Texas) dove pochi minuti prima dell’alba c’è stata una fortissima Esplosione. A saltare in aria, secondo le prime ricostruzioni fatte dalla polizia statunitense, è stata una parte di uno stabilimento industriale sito nel quartiere Westbranch, nella zona nord-ovest dalla città. La violenta onda d’urto è stata avvertita fino a venti chilometri di distanza, con danni evidenti anche alle palazzine della zona. Le forze dell’ordine locali stanno provvedendo all’evacuazione e alla messa in sicurezza della zona, impedendo l’accesso e facendo uscire di casa gli abitanti. LEGGI ANCHE > Tremenda Esplosione a Barcellona Pozzo di Gotto, almeno 3 morti e un disperso I soccorritori sono a lavoro dall’alba di oggi. Erano circa le 4.30 (ora locale) quando un intenso boato è stato avvertito a chilometri di distanza: nei VIDEO che ... giornalettismo

