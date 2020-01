Equitazione: Isabell Werth trionfa ad Amsterdam nel dressage di Coppa del Mondo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si chiude con il successo della tedesca Isabell Werth la tappa di Coppa del Mondo di Equitazione, specialità dressage, in corso ad Amsterdam, in Olanda. La teutonica, autentica leggenda della disciplina, si è infatti imposta nel Grand Prix freestyle, insieme al suo Weihegold OLD, totalizzando il punteggio di 83.565, risultando in testa per quattro giudici su cinque. Seconda posizione per la britannica Charlotte Dujardin, su Mount St John Freestyle, racimolando lo score di 81.957, con il podio completato dall’olandese Emmelie Scholtens, beniamina del pubblico di casa, e ferma a 77.870, insieme al suo Desperado N.O.P. Non il solito dominio delle amazzoni tedesche, dunque, con Jessica von Bredow-Werndl quarta su Zaire-E, mentre la delusione di giornata è rappresentata dalla sesta piazza di Helen Langehanenberg, che insieme a Damsey paga qualche indecisione di ... oasport

Equitazione Isabell Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Equitazione Isabell