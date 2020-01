Empoli-Chievo: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv (Di venerdì 24 gennaio 2020) Empoli-Chievo: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv Empoli-Chievo è un match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie B: sarà il primo anticipo, con fischio d’inizio previsto per le ore 21.00 di venerdì 24 gennaio allo stadio Castellani di Empoli. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO La preview di Empoli-Chievo L’Empoli è senza alcun dubbio l’autentica sorpresa in negativo di questo girone d’andata di Serie B: la squadra toscana è retrocessa nella scorsa stagione sfiorando l’impresa salvezza all’ultima giornata contro l’Inter, ed era ripartita dalla B con l’unico obiettivo di risalire immediatamente, tramite playoff o promozione diretta. Qualcosa, evidentemente, è andato storto e adesso l’Empoli lotta per non retrocedere in Serie C. Finisse oggi il campionato, dovrebbe disputare i playout. ... termometropolitico

periodicodaily : Pronostico di Empoli-Chievo; formazioni e dove vederla #serieb #empolichievo #24gennaio - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Empoli-Chievo su Radio Lady: segui la diretta sui 97,7 fm a partire dalle 20.15 #empolifc - CalcioIN : Info Rojadirecta Brescia-Milan Empoli-Chievo Borussia-Colonia, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi… -