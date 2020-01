Elisa Maino: chi è, Instagram, Tik Tok, età, fidanzato (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si chiama Elisa Maino ed ha compiuto 17 anni soltanto pochi giorni fa la Tik Toker più famosa del momento, rappresentata dall'agenzia di Eugenio Scotto e che sul suo canale Instagram ufficiale, dove potete trovarla con l'account @la Mainoo, vanta ormai un seguito di ben 1,9 milioni di followers.Nata a Rovereto nel 2003, Elisa Maino è una webstar. La sua carriera inizia quando aveva soltanto 12 anni, con i suoi video animati pubblicati dapprima sul portale Musical.ly, e poi su quello che oggi conosciamo come Tik Tok. Come raccontato a Webboh, Elisa avrebbe iniziato quasi per gioco: "Ho iniziato nel 2015 a fare delle challenge con una mia amica, Samantha. Poi io ho iniziato da sola nel mio canale e lì ho deciso l’argomento che volevo trattare. Io mi sono spostata sul make-up, perché è una passione che mi ha passato la nonna materna. Quando andavo a casa sua, le rubavo sempre i trucchi ... blogo

gossipblogit : Elisa Maino: chi è, Instagram, Tik Tok, età, fidanzato - overdosedizain : RT @happyvniall: SCUSATE ma anche voi avete visto che festa ha fatto elisa maino per i 17 anni? sono una sua coetanea e lei sembra che si… - petitfede : ‘Sta cosa che secondo voi noi tutti vorremmo avere la vita di Elisa Maino poi me la dovete spiegare -