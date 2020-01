Elezioni suppletive Roma, Movimento 5 stelle candida Rossella Rendina: nessun voto su Rousseau (Di venerdì 24 gennaio 2020) La giovane attivista del litorale Romano è stata l'unica con i requisiti necessari ad avanzare la sua candidatura per le Elezioni suppletive che si terranno nel collegio Roma Centro il prossimo 1 marzo. Non ci sarà quindi nessuna consultazione degli iscritti sulla piattaforma Rousseau: Rossella Rendina è la candidata del Movimento 5 stelle. fanpage

