Elezioni regionali, si chiude la campagna elettorale in Emilia Romagna e Calabria (Di venerdì 24 gennaio 2020) I leader di Lega e Partito Democratico, Matteo Salvini e Nicola Zingaretti, hanno chiuso la campagna elettorale in vista del voto di domenica 26 gennaio in Emilia Romagna e Calabria. Il segretario del Carroccio, da Ravenna ha sostenuto Lucia Borgonzoni a poco più di un giorno dal voto, continuando a ripetere che da lunedì andrà a casa anche il governo, mentre il leader dem, a Lamezia Terme con Pippo Callipo, ha fatto un elegio alle Sardine. fanpage

