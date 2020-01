Eleonora Daniele ha le voglie e cede al McDonald’s in attesa della sua Carlotta (Foto) (Di venerdì 24 gennaio 2020) E’ vero che le donne sono più belle in dolce attesa e col pancione anche Eleonora Daniele è così gioiosa, anche mentre è in fila al McDonald’s (Foto). Tempo di voglie per la conduttrice di Storie Italiane e la rivista Oggi mostra gli scatti in uno dei locali amati da tutti. Non si tratta di cibo sanissimo, il fritto, le salse, tanti grassi che le mamme più attende cercano di evitare ma alle voglie non si resiste. E’ uno dei momenti più belli per una donna e coccolarsi, senza esagerare, è bellissimo. Cosa avrà acquistato paziente in fila Eleonora Daniele? Esce dal McDonald’s con un bel sacchetto pieno di delizie, avrà forse acquistato panini e patatine per due, anche per suo marito Giulio. L’espressione sul suo volto è di chi non vede l’ora di gustare tutto a casa. Anche questo è il bello della gravidanza, non resistere alle tentazioni, magari non tutti i giorni, ma lasciarsi andare alle ... ultimenotizieflash

rosforestieri : RT @MFerraglioni: PREMIO 100 ECCELLENZE ITALIANE A ELEONORA DANIELE PER IL SUO IMPEGNO - zazoomnews : Imprevisto a Storie Italiane ma Eleonora Daniele è dolcissima anche con un piccione - #Imprevisto #Storie… - Unf_Tweet : Piccolo imprevisto a #storieitaliane con il volo del piccione in studio! @eleonoradaniele gestisce al meglio la sit… -