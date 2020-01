Egitto, l’attivista aggredito dai servizi: “Pestato e umiliato per strada. Non ho fatto la fine di Regeni perché regime teme nuovo scandalo” (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Per un istante, quella sera, ho temuto che il mio destino fosse lo stesso capitato a Giulio Regeni. Quando mi sono accorto della presenza di uomini dei servizi di sicurezza, una volta aggredito in strada, il mio pensiero è andato a lui e alla sua scomparsa. Era di sera, in mezzo alla gente, e le persone che hanno agito erano le stesse che quattro anni fa hanno rapito Giulio. Le cose poi sono andate diversamente. Se sono ancora vivo è soltanto perché i servizi egiziani hanno voluto evitare un nuovo scandalo Regeni che nel Paese ha avuto un grandissimo impatto, più di quanto si possa immaginare”. Gamal Eid è un notissimo avvocato e attivista egiziano. Direttore esecutivo della Rete araba per le informazioni sui diritti umani (Anhri), tra le più importanti organizzazioni che si occupano di difesa della libertà di opinione nel Paese dei faraoni, negli ultimi quattro mesi è stato vittima di ... ilfattoquotidiano

