È in arrivo The Prince, serie animata sulla Royal Family (Di venerdì 24 gennaio 2020) Come se non bastasse la frenesia mediatica di queste ultime settimane sulla scelta di Harry e Meghan di rinunciare agli incarichi ufficiali da altezze reali e vivere una vita più appartata e “normale” in Canada, presto ci saranno nuovi pretesti per ironizzare sulla famiglia reale britannica. A contribuire al “trend” sarà una nuova serie animata per adulti, The Prince, che è stata ordinata in queste ore dal futuro servizio di streaming americano Hbo Max. A crearla sarà Gary Janetti, uno degli sceneggiatori de I Griffin, il quale già da tempo sul suo profilo Instagram fa dell’ironia sulle vicende dei Windsor giustapponendo titoli di giornale a immagini e commenti sagaci del principe George, il primogenito di William e Kate. Allo stesso modo la serie animata racconterà le vicende della corona e di tutti coloro che vi ruotano attorno attraverso lo sguardo urticante del principino, progetto ... wired

