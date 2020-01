Dritto e rovescio, telecamere nella sala d'attesa. Gli ospiti guardano la tv come il pubblico a casa (Di venerdì 24 gennaio 2020) La tv è ciò che accade in onda, ma anche quello che nel frattempo succede dietro le quinte. Negli ultimi tempi accade sempre più di frequente che la regia offra uno sguardo altrove, laddove l’occhio del pubblico non può arrivare.In tal senso, a Dritto e rovescio viene inaugurato il monitoraggio della sala d’attesa. nella stanza ci sono Giuseppe Cruciani, Laura Ravetto, Chiara Geloni ed Elisabetta Gualmini, tutti posizionati di fronte ad un televisore che trasmette la diretta del programma.Dritto e rovescio, telecamere nella sala d'attesa. Gli ospiti guardano la tv come il pubblico a casa pubblicato su TVBlog.it 24 gennaio 2020 03:32. blogo

