Donna trovata morta in casa nell’Alessandrino, si indaga per omicidio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una Donna è stata trovata morta in casa a Valenza, in provincia di Alessandria. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio. VALENZA (ALESSANDRIA) – Una Donna di 41 anni è stata trovata morta in casa a Valenza, in provincia di Alessandria. Il marito, appena rientrato nell’appartamento, ha rinvenuto il corpo senza vita della moglie e ha lanciato l’allarme. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Molto probabilmente la morte è stata causata dalla ferita profonda che aveva in testa ma sarà l’autopsia a cercare di chiarire meglio la dinamica di questo presunto omicidio. Donna trovata senza vita nell’Alessandrino Il presunto omicidio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio 2020. L’allarme è stato lanciato dal marito della 41enne al rientro a casa dal lavoro. Il personale del 118 non ha ... newsmondo

NewsMondo1 : Donna trovata morta in casa nell’Alessandrino, si indaga per omicidio - _Fumagalli : RT @Angela300564201: Donna trovata uccisa a Verona, un tunisino confessa: “L’ho picchiata a morte” - giannisassari08 : RT @Angela300564201: Donna trovata uccisa a Verona, un tunisino confessa: “L’ho picchiata a morte” -