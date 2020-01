Domiziana Giordano: "All'Isola vollero farmi passare per str**za, c'era una regia dietro" (Video) (Di venerdì 24 gennaio 2020) A distanza di tredici anni Domiziana Giordano torna a parlare della sua esperienza a L’Isola dei Famosi. Era l’autunno del 2006 e l’attrice si ritirò dal reality in seguito a momenti di tensione con altri naufraghi.“Avrei dovuto portare un pezzo di arte contemporanea, me l’hanno tolto”, ha raccontato la Giordano a Stracult. “Poi la cosa si è fatta seria, con la loro regia volevano farmi passare per la stronza antipatica perché avevo studiato più degli altri”.Domiziana Giordano: "All'Isola vollero farmi passare per str**za, c'era una regia dietro" (Video) 24 gennaio 2020 18:38. blogo

