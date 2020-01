DJ Sama’, la prima deejay donna palestinese al Circolo degli Illuminati il 1 febbraio (Di venerdì 24 gennaio 2020) MINÙ Presenta: DJ SAMA’. Contro i confini e gli stereotipi: la madrina della techno palestinese a Roma Torna a Roma Sama’, la prima deejay donna palestinese. Attraverso la techno ha saputo abbattere i muri del patriarcato e degli stereotipi. Inserita nel 2018 nella Alternative Power 100 List di SheSaid.so, è considerata una delle personalità di spicco nel processo di emancipazione delle donne nei della Cisgiordania. Il suo contributo per la nascita della scena elettronica palestinese, riconosciuta come una delle più dinamiche e vivaci di quella zona, è stato fondamentale. Sama’ Abdulhadi cresce in una famiglia progressista con una nonna che da sempre ha combattuto in prima linea nella politica palestinese e per i diritti delle donne. Il suo primo incontro con la musica elettronica avviene durante rave in Libano. “Era la prima volta che lasciavo la Palestina. È stata la prima ... romadailynews

