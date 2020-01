Disney+, la serie su Obi-Wan Kenobi in pausa per la ricerca di un nuovo autore (Di venerdì 24 gennaio 2020) Obi-Wan Kenobi, la serie in pausa per la ricerca di un nuovo autore? Disney+ avrebbe ridotto il numero degli episodi, secondo McGregor “riprese rimandate a gennaio”. L’universo di Star Wars probabilmente sarà molto difficile da replicare e adattare, perchè pare che la nuova serie tv di Disney+ che avrebbe riportato sui nostri schermi il personaggio di Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor, sarebbe in pausa per dei cambi da realizzare nel team creativo. Hossein Amini era stato incaricato da LucasFilm, come autore della serie. Secondo delle fonti di The Hollywood Reporter, le sceneggiature che sono state realizzate, solo due al momento, non sono state apprezzate da Lucasfilm. Adesso la nota casa di produzione sarebbe alla ricerca di un nuovo autore che si occupi delle nuove sceneggiature. Allo stesso tempo pare che LucasFilm abbia ridotto anche il numero di episodi già ... dituttounpop

dituttounpop : Pare che la serie di #DisneyPlus su #ObiWanKenobi abbia bisogno di più tempo per la realizzazione delle sceneggiatu… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Universo Marvel: gli Studios stanno finalmente realizzando la serie Disney+ che i fan desiderano da tempo?… - BestMovieItalia : Universo Marvel: gli Studios stanno finalmente realizzando la serie Disney+ che i fan desiderano da tempo? -… -