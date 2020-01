Disney+ in Italia: ecco la data d’arrivo della piattaforma streaming che sfida Netflix (Di venerdì 24 gennaio 2020) Disney sfida Netflix con la nuova piattaforma streaming low cost Una nuova sfida sul mercato dello streaming. Disney lancia il guanto di sfida a Netflix, presentandosi in Italia con una nuova piattaforma streaming, Disney + (o Plus), una pay tv il cui prezzo darà del filo da torcere al caro buon vecchio Netflix. Lanciata già da qualche mese negli Stati Uniti, Disney+ arriva in Italia qualche giorno prima rispetto alla data ufficiale, annunciata tempo fa: anziché il 30 marzo, infatti, la pay tv sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2020. L’arrivo di Disney Plus metterà ancor di più in difficoltà Netflix, che negli ultimi tempi ha cercato di trovare un modo per arginare il problema della condivisione degli abbonamenti. Disney Plus arriva in Italia: ecco le differenze con Netflix Prezzo La partita tra Disney e Netflix è aperta, al via i giochi: puntare sulla quantità (economica) ... tpi

