Discesa Bansko 2020 sci alpino: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di venerdì 24 gennaio 2020) Inizia oggi la tre giorni di gare a Bansko. Sulle nevi bulgare e sulla pista intitolata a Marc Girardelli sarà protagonista la velocità. Si comincia con la prima Discesa in programma che è un recupero della di quella cancellata in Val d’Isere. Grande attesa in casa Italia per Sofia Goggia e Federica Brignone, che ben si sono comportate nella prova cronometrata, ma attenzione anche al duello a distanza per la classifica generale tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Di seguito il programma completo della Discesa di Bansko, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Discesa Bansko 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO VENERDI 24 GENNAIO 9.45 Discesa libera Discesa Bansko 2020 ... oasport

SitoRacingSki : Il commento delle Azzurre in vista della Discesa di Coppa del Mondo a Bansko - flamminiog : RT @sportface2016: #Sci alpino, la start list della discesa femminile di #Bansko - Sportflash24 : RT @Fisiofficial: Subito un buon feeling per #Brignone sulla pista di Bansko: è seconda nella prova di discesa. Quinta Goggia. Tutti i dett… -