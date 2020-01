DIRETTA FENERBAHCE OLIMPIA MILANO Streaming video | turchi avanti nello storico

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : trasferta da brividi in Turchia - scontro diretto per i playoff : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Olimpia-Panathinaikos – Orario d’inizio e... L'articolo LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: trasferta da brividi in Turchia, scontro diretto per i playoff proviene da ForzAzzurri.net.

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, sfida valevole per la ventunesima giornata di Eurolega in programma alle ore 18.45. Milano è reduce da una delle settimane più difficili e complicate della sua stagione. L'Olimpia ha perso in Europa con Efes e Maccabi e poi ...

Trasferta turca per l'Olimpia Milano nel turno numero 21 della regular season di Eurolega 2019-2020. Una settimana dopo l'Anadolu Efes, è il Fenerbahce a ospitare gli uomini di Ettore Messina, in una partita dai controni che all'inizio della stagione sarebbero stati difficili da immaginare. Se le aspettative di Milano, bene o male, sono quelle attese alla vigilia (7° posto con lotta per i playoff e 50% di vittorie), per il ...

Fenerbahce Istanbul-Civitanova 1-3 in DIRETTA: la Lube vince in Champions League

CIVITANOVA HA VINTO. Secondo successo consecutivo della Lube in Champions League e sempre primo posto nel girone, stasera toccherà a Trento contro il Budejovice. Fenerbahce-CIVITANOVA 1-3 (15-25; 19-25; 25-20; -25) 17-25 Lungo il servizio di Ter Maat.

Fenerbahce Istanbul-Civitanova 1-2 in DIRETTA: 10-13, la Lube vuole la vittoria

10-14 Che diagonaleeeeeeeee! Juantorena glaciale. 10-13 Bel mani fuori di Leal. 10-12 Troppi errori al servizio, questa volta tocca a Rychlicki. 9-12 Superlativo diagonale di Leal. 9-11 Incredibile errore in primo tempo di Simon. 8-11 Lungo il servizio di Bieniek. 7-11 Primo tempo di Simon! Ora è tornata la vera Lube. 7-10

Fenerbahce Istanbul-Civitanova 1-2 in DIRETTA: i turchi riaprono la partita

6-7 MUROOOOOOOOOOO! LEAL SU TER MAAT! Controsorpasso della Lube. 6-6 MUROOOOOOOOOOOOO! Juantorena su Hidalgo. 6-5 Sbaglia anche D'Hulst nel fondamentale. 5-5 Ricambiato il favore dai nove metri. 5-4 Simon sbaglia il servizio. 4-4 Invasione a rete di Under, la Lube pareggia. 4-3 Azione infinita, chiude Simon in primo tempo. 4-2

Fenerbahce Istanbul-Civitanova 0-2 in DIRETTA: 13-13, la Lube riacciuffa il terzo set

14-14 Bieniiiiiiek! Primo tempo. Ma che recupero di Rychlicki ai tabelloni pubblicitari. 14-13 Lungolinea di Ter Maat. 13-13 ACEEEEEEEEEEEEEE! SIMONNNNNNNNNNN! PAREGGIOOOOOOOOOOOOOO! 13-12 Rychlicki concretizza la free-ball attacca sulle mani alte del muro. 13-11 Kovar sbaglia il servizio. 12-11 Invasione di Hidalgo! 12-10 Primo

Fenerbahce Istanbul-Civitanova 0-2 in DIRETTA: dominio totale della Lube

6-3 Juantorena viene murato, ha attaccato per tre volte consecutive. Momento di appannamento della Lube. 5-3 D'Hulst perde un duello a rete. 4-3 Juantorena attacca sul nastro, primo vantaggio del Fenerbahce in tutta la partita. 2-3 Civitanova cerca subito di prendere il controllo della situazione, vuole chiudere rapidamente la

Fenerbahce Istanbul-Civitanova 0-1 in DIRETTA: 8-13, Lube scatenata in allungo

10-15 Civitanova conserve i cinque punti di vantaggio senza particolari patemi d'animo. 8-13 ANCORAAAAAAAAAAAAA! ACEEEEEEEEEEEEEEE! Time-out per il Fenerbahce. 8-12 ACEEEEEEEEEEEE! LEAAAAAAAAAL. 8-11 Fortunatamente Hidalgo serve largo. 8-10 Incomprensione tra D'Hulst, Juantorena e Bieniek. Nessuno attacca il

Fenerbahce Istanbul-Civitanova 0-1 in DIRETTA: la Lube domina il primo set

INIZIA IL SECONDO SET. Fenerbahce-CIVITANOVA 0-1. 25-15 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Simon chiude i conti. 24-15 In rete il servizio di Hidalgo, nove set-point per la Lube. 23-15 Muro lungo di Simon e Leal. 23-14 Super pipe di Leal. 22-14 I Campioni del Mondo conservano con disinvoltura gli otto punti di vantaggio e sono prossimi a