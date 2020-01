DIRETTA Fenerbahce-Olimpia Milano, Live Eurolega 2020: orario, canale tv, streaming, formazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Trasferta turca per l’Olimpia Milano nel turno numero 21 della regular season di Eurolega 2019-2020. Una settimana dopo l’Anadolu Efes, è il Fenerbahce a ospitare gli uomini di Ettore Messina, in una partita dai controni che all’inizio della stagione sarebbero stati difficili da immaginare. Se le aspettative di Milano, bene o male, sono quelle attese alla vigilia (7° posto con lotta per i playoff e 50% di vittorie), per il Fenerbahce la stagione è stata condizionata da un inizio particolarmente brutto, che ha causato parecchie ire di Zelimir Obradovic; la formazione giallonera, tuttavia, sta risalendo la china ed è nel gruppo in undicesima posizione a quota 8 vittorie e 12 sconfitte. I padroni di casa hanno aggiunto al loro roster un ex Olimpia, James Nunnally, che ha trascorso metà stagione 2018-2019 nel capoluogo lombardo. All’andata, l’AX Armani ... oasport

