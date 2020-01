Dieselgate, multa da 196,5 milioni di dollari in Canada per la Volkswagen (Di venerdì 24 gennaio 2020) Volkswagen multata in Canada per il Dieselgate. La casa automobilistica è stata sanzionata per una cifra da 196,5 milioni di dollari. TORONTO (Canada) – Volkswagen multata in Canada per il Dieselgate. Il Tribunale di Toronto ha inflitto una sanzione economica da 196,5 milioni di dollari alla casa automobilistica dopo che quest’ultima si è dichiarata colpevole di aver violato gli standard sulle emissioni utilizzando un software truccato che alterava i dati. I capi di amputazioni contestati dall’azienda erano circa 60 con 128mila veicoli nel Paese importanti violando le norme sulle emissioni ambientali. La vicenda sembra essere chiusa con la sanzione alla casa automobilistica anche se ci potrebbe essere un ricorso in secondo grado. Volkswagen multata in Canada La Volkswagen, dopo le accuse avanzate dal Governo, ha ammesso di aver portato in Canada delle auto ... newsmondo

